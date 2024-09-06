Людина має дбати про персональний захист принаймні впродовж літнього періоду, коли відбувається циркуляція комарів.

Єдиний механізм захисту від гарячки Західного Нілу – це застосування персональних заходів захисту. Водночас 80% людей, які інфікувалися вірусом гарячки Західного Нілу, переносять це захворювання без симптомів. Про це в інтерв'ю "УП. Життя" розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

"Гарячка Західного Нілу – це достатньо добре вивчене інфекційне захворювання. Так, вона почалася в Африці, але європейські країни також реєструють спалахи цієї хвороби. В Україні ми завжди історично мали природні осередки. Тобто це означає, що ці території історично були характерними для гарячки Західного Нілу. Ми виявляли циркуляцію цього вірусу як в комарах, так і точкові випадки серед людей. І найчастіше це була Одеська, Донецька, Київська область", - сказав він.

За словами Кузіна, через потепління змінюється циркуляція комарів, які переносять це інфекційне захворювання, і ця циркуляція відбувається більш активно.

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При цьому він пояснив, що комарі, які переносять гарячку Західного Нілу - це абсолютно звичайні комарі, яких ми зустрічаємо у побуті, вони не є якимось регіонально специфічними.

"80% людей, які інфікувалися вірусом гарячки Західного Нілу, переносять це захворювання без симптомів. Але, на жаль, у 20% людей з’являються клінічні прояви. Найчастіше у грипоподібній формі. Зазвичай інкубаційний період після укусу триває від одного дня до одного тижня, опісля різко підвищується температура, інколи може бути блювання, людина може спостерігати в себе появу певної висипки. Тоді варто звернутися до лікаря. І тут дуже важливо спробувати зв’язати факт укусу комара із симптомами. Загалом випадки, які ми спостерігали, майже всі однакові з погляду клінічного перебігу. Це все гарячкова форма, але водночас ця хвороба може призводити до летальних випадків", - зауважив заступник міністра.

Механізм передачі цієї хвороби, як сказав Кузін, дуже простий: природним резервуаром вірусу є птахи, які прилітають на територію України, український комар, який кусає цього перелітного птаха, отримує вірус і згодом передає людині.

Він підкреслив, що єдиний механізм захисту від гарячки Західного Нілу – це застосування персональних заходів захисту, зокрема репелентів, москітних сіток на вікнах, обмеження перебування на вулиці з відкритими ділянками тіла.

"Лікування проти гарячки Західного Нілу не існує. Так само не існує і вакцини. Тому людина має дбати про персональний захист принаймні впродовж літнього періоду, коли відбувається циркуляція комарів. Якщо людина спостерігає після укусу комара різку гарячку, відчуває певну алергічну реакцію, появу висипу або інші симптоми, пацієнт має звернутися до лікаря. Лікування тут буде лише симптоматичне, тобто збивання температури, застосування протизапальних засобів тощо", - розповів головний державний санітарний лікар.

Гарячка Західного Нілу в україні - новини

Раніше в коментарі УНІАН голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій зазначив, що гарячка Західного Нілу не передається від людини до людини, небезпеку становлять укуси комарів, які переносять це захворювання.

Він підкреслив, що хворий на гарячку Західного Нілу не заразний для інших. "Вірус передається через укуси комарів... Можна порівняти... з малярією... Тобто малярією ви не можете заразитися від людини, а тільки через укус комара", - пояснив він.

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