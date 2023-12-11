Щоденне вживання порції несолодкої вівсянки- це відмінний спосіб підвищити вміст клітковини в раціоні.

Вживання вівсянки може значно поліпшити харчовий профіль раціону і знизити ризик деяких хронічних захворювань, завдяки своїм численним перевагам.

Дієтологи розповіли скільки і як часто потрібно їсти вівсянку, щоб отримати користь, пише Eatthis. Кращий спосіб по-справжньому відчути користь вівсянки - це щодня з'їдати одну чашку вареної вівсянки.

Порція на одну чашку містить 4 г клітковини, а також корисні дози тіаміну, фосфору та магнію. Вівсянка не містить натрію і містить мало жирів і насичених жирів, а також містить біологічно активні сполуки, деякі з яких є потужними антиоксидантами.

Відео дня

Порція вівсянки містить близько 160 калорій, близько 3,5 г жиру, менше грама насичених жирів і 6 г білка. У порції також міститься близько 28 гр вуглеводів, з яких тільки 1 гр натурального цукру.

Щоденне вживання порції несолодкої вівсянки - це чудовий спосіб підвищити вміст клітковини в раціоні, додати порцію цільнозернових зерен і розпочати день з енергетичного сніданку, який допоможе довше залишатися ситим.

FDA вже дано визнавав користь вівсянки для здоров'я серця, заявляючи, що розчинна клітковина з вівсянки як частина дієти з низьким вмістом насичених жирів і холестерину може знизити ризик серцево-судинних захворювань і що для цього потрібно всього 3 гр вівсянки в день. Отже, вам потрібно з'їсти близько 1,5 склянки вареного вівса, щоб отримати 3 гр розчинної клітковини, корисної для здоров'я серця.

Також вчені з'ясували, що вівсянка корисна для шлунково-кишкового тракту, покращує імунітет і здоров'я кишківника, а також знижує ризик атеросклерозу. Інші дослідження показують, що овес може допомогти зменшити запалення і ризик розвитку діабету 2 типу.

Вівсянка - як готувати

Вівсяна каша - корисне і поживне блюдо на сніданок. Щоб отримати ідеальну кашу, потрібно знати кілька принципів її приготування. Спеціалісти дали поради, як варити вівсянку, з крупи або пластівців, на воді або на молоці.

Вас також можуть зацікавити новини: