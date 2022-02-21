Найбільше нових випадків в Україні зафіксували у Києві та Дніпропетровській області. У світі країнами з найбільшим поширенням вірусу залишаються США, Індія, Бразилія, Франція, Британія та Росія.

За минулу добу, 20 лютого, в Україні коронавірус зафіксували у 13 562 осіб, з них інфікувалося 1 254 дітей та 151 медпрацівник.

Так, за даними МОЗ на ранок 21 лютого, в Україні з COVID-19 госпіталізували 1886 осіб; летальних випадків - 127; одужали - 13 904 особи.

Найбільше нових випадків у Києві (2297) та Дніпропетровській області (1353).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 4 734 333 особи, з них 3 952 363 одужали, померли — 104 645.

Нагадаємо, в Україні до кінця березня діє адаптивний карантин, країну поділили на зони. У "червоній зоні" знаходиться Івано-Франківська, Закарпатська, Хмельницька та Луганська області, решта регіонів — у жовтій або помаранчевій зонах.

Тест на коронавірус в Україні

За добу протестували методом ПЛР - 17 065 осіб, методом ІФА - 2272, експрес-тестами - 27 091.

Загалом з початку пандемії проведено 19 390 438 ПЛР-тестувань.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

За добу в Україні 17 172 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 4 769 людей, другу дозу – 7 965 людей, додаткову дозу отримали 78 людей, бустерну дозу – 4 360 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 680 363 людини, з них отримали першу дозу – 15 680 361 людина, отримали дві дози – 15 121 999 людей, отримали додаткову дозу – 26 510 людей, бустерну дозу – 668 508 людей. Загалом проведено 31 497 378 щеплень.

Коронавірус у світі

Станом на ранок понеділка у світі коронавірусною хворобою COVID-19 захворіло вже понад 425 млн людей. Про це свідчать дані сайту Worldometers.

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 425,064,815 людей, з них одужало 350,590,195 осіб. Кількість померлих зросла до 5,906,309.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (80 087 617), Індія (42 837 960), Бразилія (28 208 212), Франція (22 286 829), Велика Британія (18 605 752), Росія (15 370 419), Туреччина (13 504 485), Італія (12 469 975), Німеччина (13 602 431) Іспанія (10 809 222) та Аргентина (8 827 504).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (959 412), Бразилії (644 362) та Індії (512 141).

Довідка УНІАН. Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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