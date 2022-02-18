Рівненська область досягла ознак, які дозволяють розглянути питання щодо скасування червоного рівня епіднебезпеки в регіоні.

Перша область, яка перебуває у червоному рівні епідемічної небезпеки, стабілізувала ситуацію.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства охорони здоров'я, про це заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

"За результатами аналізу поширення коронавірусної хвороби COVID-19, бачимо, що Рівненська область досягла ознак, які дозволяють розглянути питання щодо скасування червоного рівня епіднебезпеки в регіоні. Це перша область, яка перебуває у червоному рівні епіднебезпеки, стабілізувала епідемічну ситуацію. Також аналіз показує, що найближчим часом Закарпатська та Івано-Франківська можуть досягнути показників, які дозволять скасувати червоний рівень", - зазначив міністр.

Також він повідомив, що станом на сьогодні в закладах охорони здоров'я перебуває на лікуванні 26 тис. 052 пацієнта з підтвердженою коронавірусною хворобою. Загалом в закладах охорони здоров'я виділено 72 тис. 887 ліжок для лікування ковіду. Завантаженість ліжок з киснем знижується та становить 37,8%, пацієнтами, які потребують кисневої терапії, зайнято 28,3%.

"Україна вже проходить пік захворюваності на COVID-19. Попри пік нових випадків, це перша хвиля, на піку якої в нас є доступними більш ніж половина ліжок з киснем. Саме вакцинація в Україні вже врятувала вже близько 21,5 тисяч життів. Це означає, що кількість померлих за весь час пандемії вдалося зменшити на 17%", - сказав Ляшко.

За його словами, завдяки вакцинації понад 50% дорослого населення України ми зараз спостерігаємо значно нижчі цифри навантаження на систему охорони здоров’я та "ковідної" смертності.

Ляшко додав, що частота госпіталізацій в Україні зменшилася у 2-3 рази, у порівнянні з Дельта-хвилею. А летальність зменшилася у 4 рази - з 2,0% до 0,5%.

"Смертність - відкладений показник. Показник смертності починає зростати і, відповідно, спадати на 2-3 тижні пізніше, ніж випадки і госпіталізації. Таким чином, зараз у Україні зростає смертність, і, очікується, буде залишатися стабільно високою ще близько двох тижнів", - уточнив очільник МОЗ.

Разом з тим, за даними МОЗ, в Україні скоротилася "жовта" зона епідемічної небезпеки: з трьох до двох регіонів. Київ перейшов із "жовтої" до "помаранчевої" зони.

Таким чином, показники "жовтої" зони мають Полтавська і Чернівецька області.

Показники червоного рівня епіднебезпеки мають Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська, Хмельницька області, решта регіонів – помаранчевого.

Нагадаємо, як писав УНІАН, в Україні минулої доби зафіксовано 34 тис. 938 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Також за минулу добу госпіталізовано 3 тис. 323 особи, померли – 282.

За весь час пандемії в Україні захворіли 4 млн 672 тис. 198 осіб, одужали – 3 млн 896 тис. 009, померли – 104 тис. 106.

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