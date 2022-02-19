Найбільше нових випадків зараження зафіксували у Києві.

За минулу добу, 18 лютого, в Україні коронавірус зафіксували у 31 125 хворих. Серед нових пацієнтів – 2 611 дітей та 765 медичних працівників. Це менше, ніж напередодні (34 938 позитивних тестів).

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

За даними міністерства, за добу госпіталізували 3 208 осіб; летальних випадків - 260, одужали - 30 487 осіб.

Найбільше нових випадків зараження зафіксували у Києві - 4 391 хворий.

Добовий приріст захворюваності в регіонах:

Київ – 4 391;

Вінницька область – 596;

Волинська область – 949;

Дніпропетровська область – 2 523;

Донецька область – 1 564;

Житомирська область – 1 373;

Закарпатська область – 419;

Запорізька область – 1 295;

Івано-Франківська область – 469;

Київська область – 1 257;

Кіровоградська область – 418;

Луганська область – 682;

Львівська область – 911;

Миколаївська область – 1 349;

Одеська область – 2 657;

Полтавська область – 1 346;

Рівненська область – 734;

Сумська область – 967;

Тернопільська область – 560;

Харківська область – 2 096;

Херсонська область – 987;

Хмельницька область – 898;

Черкаська область – 1 280;

Чернівецька область – 338;

Чернігівська область – 1066.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на 19 лютого в Україні зареєстрували 4 703 323 хворих на коронавірус. 3 926 496 з них вже подолали хворобу, але, на жаль, щонайменше 104 366 пацієнтів померли.

Тест на коронавірус в Україні

Вчора в Україні провели 119 570 тестувань на коронавірус, зокрема: 53 005 методом ПЛР та 5 019 методом ІФА. Також було проведено 61 546 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Від початку пандемії в Україні провели 19 341 828 ПЛР-тестувань.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

За добу 67 636 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 17 783 людини, другу дозу – 29 476 людей, додаткову дозу отримали 498 людей, бустерну дозу – 19 879 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 667 268 людей, з них отримали першу дозу – 15 667 266 людей, отримали дві дози – 15 100 993 людини, отримали додаткову дозу – 26 339 людей, бустерну дозу – 656 080 людей. Загалом проведено 31 450 678 щеплень.

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