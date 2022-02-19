За минулу добу, 18 лютого, в Україні коронавірус зафіксували у 31 125 хворих. Серед нових пацієнтів – 2 611 дітей та 765 медичних працівників. Це менше, ніж напередодні (34 938 позитивних тестів).
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
За даними міністерства, за добу госпіталізували 3 208 осіб; летальних випадків - 260, одужали - 30 487 осіб.
Найбільше нових випадків зараження зафіксували у Києві - 4 391 хворий.
Добовий приріст захворюваності в регіонах:
- Київ – 4 391;
- Вінницька область – 596;
- Волинська область – 949;
- Дніпропетровська область – 2 523;
- Донецька область – 1 564;
- Житомирська область – 1 373;
- Закарпатська область – 419;
- Запорізька область – 1 295;
- Івано-Франківська область – 469;
- Київська область – 1 257;
- Кіровоградська область – 418;
- Луганська область – 682;
- Львівська область – 911;
- Миколаївська область – 1 349;
- Одеська область – 2 657;
- Полтавська область – 1 346;
- Рівненська область – 734;
- Сумська область – 967;
- Тернопільська область – 560;
- Харківська область – 2 096;
- Херсонська область – 987;
- Хмельницька область – 898;
- Черкаська область – 1 280;
- Чернівецька область – 338;
- Чернігівська область – 1066.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Станом на 19 лютого в Україні зареєстрували 4 703 323 хворих на коронавірус. 3 926 496 з них вже подолали хворобу, але, на жаль, щонайменше 104 366 пацієнтів померли.
Тест на коронавірус в Україні
Вчора в Україні провели 119 570 тестувань на коронавірус, зокрема: 53 005 методом ПЛР та 5 019 методом ІФА. Також було проведено 61 546 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.
Від початку пандемії в Україні провели 19 341 828 ПЛР-тестувань.
Вакцинація проти коронавірусу в Україні
За добу 67 636 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 17 783 людини, другу дозу – 29 476 людей, додаткову дозу отримали 498 людей, бустерну дозу – 19 879 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 667 268 людей, з них отримали першу дозу – 15 667 266 людей, отримали дві дози – 15 100 993 людини, отримали додаткову дозу – 26 339 людей, бустерну дозу – 656 080 людей. Загалом проведено 31 450 678 щеплень.