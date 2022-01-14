Найпривабливішими сприймаються чоловіки в синіх медичних масках.

Британські вчені з'ясували, що люди виглядають більш привабливими в захисних масках.

Дослідники з Університету Кардіффа були здивовані, виявивши, що і чоловіки, і жінки виглядали краще, якщо маска приховувала нижню частину обличчя, пише The Guardian.

Співавтор дослідження і експерт з облич доктор Майкл Льюіс зі школи психології Кардіффського університету, сказав, що дослідження, проведені до пандемії, виявили, що медичні маски для обличчя знижують привабливість, тому що асоціюються з хворобою.

"Ми хотіли перевірити, чи змінилася ця думка з тих пір, як маски для обличчя стали повсюдними, і зрозуміти, чи дав тип маски будь-який ефект", - сказав Льюїс.

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Перша частина дослідження була проведена в лютому 2021 року. Тоді 43 жінки оцінювали за шкалою від 1 до 10 привабливість зображень чоловічих облич без маски, в простій тканинній масці, синій медичній масці і тримаючих просту чорну книгу, що закриває частину обличчя, яка зазвичай ховається під маскою.

Учасниці дослідження сказали, що ті, хто носив тканинні маски, були значно більш привабливими, ніж ті, у кого не було масок або чиї обличчя були частково приховані книгою. Але хірургічна маска - звичайна, одноразова - робила власника ще кращим.

"Результати суперечать допандемічним дослідженням, в яких вважалося, що маски змушують людей думати про хворобу, і цю людину слід уникати", — сказав Льюїс.

"Пандемія змінила нашу психологію в тому, як ми сприймаємо носіїв масок. Коли ми бачимо когось в масці, ми більше не думаємо: "у цієї людини хвороба, мені потрібно триматися подалі", зазначив експерт.

За його словами, це відноситься до еволюційної психології і тому, чому людина вибирає того чи іншого партнера.

"Хвороба і ознаки хвороби можуть відігравати велику роль у виборі партнера - раніше будь-які ознаки хвороби були перешкодою. Тепер ми можемо спостерігати зрушення в нашій психології, так що маски для обличчя більше не служать сигналом хвороби", - вважає фахівець.

Льюїс сказав, що також можливо, що маски роблять людей більш привабливими, тому що вони спрямовують увагу на очі. Він сказав, що інші дослідження показали, що закриття лівої або правої половини обличчя також робить людей більш привабливими, частково тому, що мозок заповнює прогалини і перебільшує загальний вплив.

Також було проведено друге дослідження, в якому група чоловіків оцінювала жінок в масках. Його результати ще не опубліковані, але Льюїс сказав, що в цілому вони були однаковими.

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