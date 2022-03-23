На жаль, вагітність багатьох українок випала на воєнний час.

Вагітність - складний і дуже відповідальний період навіть у мирний час. А під час війни майбутні мами до того ж відчувають сильний стрес, переляк, дефіцит продуктів. Як виносити і народити здорову дитину в такий складний період - розповість УНІАН.

Поради вагітним під час війни

Постарайтеся перебувати якнайдалі від військових дій. Навіть якщо вас щось утримує вдома - здоров'я має бути на першому місці. Їдьте в міста, де не ведуться бойові дії, або закордон.

Якщо вагітна живе в небезпечному місті і не може евакуюватися, слід хоча б обладнати комфортне укриття. У бомбосховище потрібно принести ковдри і подушки, теплі речі, воду і їжу, ліки.

Складіть план транспортування в лікарню. Якщо можливо - переїжджайте ближче до лікарні і пологового будинку.

Знайдіть лікаря, з яким можна постійно підтримувати зв'язок, адже стан вагітної може погіршитися в будь-який момент. Отримати онлайн-консультацію можна тут.

Вступайте в групи вагітних жінок вашого міста і спілкуйтеся з іншими вагітними з вашої лікарні. Вам буде корисний обмін переживаннями і досвідом з людиною, яка добре вас розуміє.

Читайте менше новин і постарайтеся відволіктися від тематики війни. Частий перегляд новин змушує нас нервувати, але ж ми не можемо вплинути на ситуацію.

Не забувайте дотримуватися заходів безпеки через коронавірусу. Під час війни багато людей не носять маски і не дотримуються соціальної дистанції, але COVID-19 нікуди не пропав. По можливості вакцинуйтеся. Захворіти коронавірусом під час вагітності буде неприємно.

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