На Львівщині 4-річна дитина опинилася у реанімації після укусу змії

10:22, 13 серпня 2018
Новини регіонів
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Дитину вкусила змія / фото Matt Hansen via flickr.com

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Про це повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Львівській області. 

"До рятувальників надійшло повідомлення, що в реанімаційне відділення Сколівської центральної районної лікарні надійшла дівчинка, 2014 року народження, жителька м. Львова, з діагнозом "укус змії правої гомілки", - йдеться у повідомленні. 

Як повідомляв УНІАН, на Львівщині шпиталізували 4 людей, яких укусили гадюки. Двоє перебували в реанімації.

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Теги: #Львівщина#реанімація