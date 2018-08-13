На Львівщині 4-річна дитина опинилася у реанімації після укусу змії

Змія вкусила дівчинку за праву гомілку.

У Львівській області чотирирічна дитина опинилася у реанімації після укусу змії.

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Про це повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Львівській області.

"До рятувальників надійшло повідомлення, що в реанімаційне відділення Сколівської центральної районної лікарні надійшла дівчинка, 2014 року народження, жителька м. Львова, з діагнозом "укус змії правої гомілки", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на Львівщині шпиталізували 4 людей, яких укусили гадюки. Двоє перебували в реанімації.