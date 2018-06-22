На Львівщині шпиталізували чотирьох людей після укусів отруйних гадюк (відео)

Гадюки кидались на людей, коли вони збирали у лісі ягоди чи працювали у полі.

На Львівщині шпиталізували 4 людей, яких укусили гадюки. Двоє - нині в реанімації. Про це йдеться у сюжеті ТСН. Читайте такожЛьвівщина: двоє чоловіків постраждали від укусів змій Серед потерпілих - 12-річна дівчинка та вагітна жінка. Усі постраждалі - з одного гірського району. Гадюки кидались на людей, коли вони збирали у лісі ягоди чи працювали у полі.

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