На Львівщині шпиталізували чотирьох людей після укусів отруйних гадюк (відео)

18:45, 22 червня 2018
Країна
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Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Серед потерпілих - 12-річна дівчинка та вагітна жінка. Усі постраждалі - з одного гірського району.

Гадюки кидались на людей, коли вони збирали у лісі ягоди чи працювали у полі.

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