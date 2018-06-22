На Львівщині шпиталізували чотирьох людей після укусів отруйних гадюк (відео)
18:45, 22 червня 2018Країна
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Гадюки кидались на людей, коли вони збирали у лісі ягоди чи працювали у полі.
Змії атакують. Чотирьох людей після укусів отруйних гадюк шпиталізували на Львівщині
На Львівщині шпиталізували 4 людей, яких укусили гадюки. Двоє - нині в реанімації.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Серед потерпілих - 12-річна дівчинка та вагітна жінка. Усі постраждалі - з одного гірського району.
Гадюки кидались на людей, коли вони збирали у лісі ягоди чи працювали у полі.
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