Аспірин зумовлює задуху та бронхіальну астму

Група вчених Івано-Франківського національного медичного університету довела, що аспірин, який приймають в основному люди з серцево-судинними захворюваннями, може погіршити дихання, аж до бронхіальної астми та задухи.

Як передає кореспондент УНІАН, доктор медичних наук, завідувач кафедри радіології з курсом радіаційної медицини Івано-Франківського національного медуніверситету Валер`ян РИЖИК повідомив, що над вивченням порушення метаболізму арахідонової кислоти при аспіриновій тріаді вчені працювали більше чотирьох років. Дослідження проводились на електронному, генетичному та мікроскопічному рівні. Особливо медики брали до уваги стан хворих, які приймають аспірин.

"Є люди, які все життя вживають аспірин і ніяких наслідків немає, а є чутливі до аспірину, у них порушується метаболізм арахідонової кислоти, яка починає брати участь в порушенні обміну речовин і тоді наступають ці патологічні зміни", - стверджував вчений. За його словами, відкриттям прикарпатських науковців зацікавився світ, «бо це патологія, яку досі не вміють лікувати». Втім, дослідження вчених – це лише перший етап великої роботи.

«Нині колектив працює над тим, щоб знайти засіб і можливість ліквідувати аспіринову тріаду у людей, які страждають бронхіальною астмою та іншими болячками, які залежать від аспірину», - повідомив В.РИЖИК. На його думку, це відкриття буде особливо важливим для людей, які страждають на недуги органів дихання. Наразі вчені прагнуть знайти можливість нормалізувати арахідонову кислоту в організмі людини, щоб позбавити її від болячок.

Експертизу досліджень науковців з Прикарпаття провели в Дніпропетровську, Москві та Німеччині.