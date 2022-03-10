Понад 10 медичних працівників тяжко поранені.

В Україні російськими терористами було обстріляно 63 лікарні.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на інформаційному телемарафоні.

Він зазначив, що, на жаль, було вбито п'ятьох медичних працівників, більше 10 тяжко поранених, які не можуть працювати.

"І є легко поранені, які вже приступили до виконання своїх обов'язків", - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня під час авіанальоту російської авіації на Маріуполь було знищено пологовий будинок у центрі міста, а також лікарню, дитяче відділення та відділення терапії. Внаслідок удару поранені 17 осіб.

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