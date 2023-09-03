Медики занепокоєні тим, що використання ботоксу у молодому віці може призвести до серйозних ризиків.

У світі стала вірусною тенденція на "ботокса Барбі", яка спонукає жінок у віці до 20 років поспішати на процедури на основі токсинів, щоб "підлаштуватися" під зовнішність головної актриси фільму Марго Роббі. Проте лікарі підходять до цього питання обережно, адже застосування ботоксу у такому віці може перешкодити подібним процедурам в медичних цілях у майбутньому.

"Процедура, також відома як "Trap Tox", широко використовується лікарями для введення класу препаратів, відомих як ботулінічні токсини, таких як ботокс, у трапецієподібні м’язи верхньої частини спини для лікування мігрені та болю в плечі. Але з моменту виходу фільму "Барбі" в липні попит на використання його в якості косметичної процедури зріс. Хештег BarbieBotox набрав 11,2 мільйона переглядів у TikTok", – пише Reuters.

Як пояснив виданню президент Revance Therapeutics (RVNC.O) Дастін Сьютс, ця процедура "нібито стоншує шию, і чомусь це приписали актрисі, яка грає Барбі".

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"Вони не лікують зморшки чи в’ялу шкіру. Вони хочуть мати менший обхват шиї, стрункішу шию з більш рельєфними контурами", – наголосив президент Фонду пластичної хірургії, який практикує в Нью-Йорку, Скот Гласберг.

Схвалення ін’єкцій для косметичних цілей обмежується лише процедурами, пов’язаними з обличчям, що робить використання ін’єкцій у трапецію "незазначеним". При цьому Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США покладає відповідальність за використання таких препаратів "не за призначенням" на медичних працівників.

"Історично склалося так, що ін’єкції на основі токсинів обирали люди старше 40 років. Однак лікарі сказали, що вони стурбовані зростанням використання процедури серед молодих жінок. Шість лікарів попередили, що процедури, які виконує недостатньо кваліфікований персонал у деяких медичних закладах, підвищують ризик ускладнень", – пише видання.

Ризики використання ботоксу: що кажуть експерти

Сплеск використання інʼєкцій серед молодих жінок із зазвичай сильнішою імунною системою також підвищує ризик того, що продукти можуть стати для них менш ефективними з часом, сказала дерматолог клініки Клівленда Шилпі Кетерпал.

"Якщо вони роблять велику кількість ботокса дуже часто... вони можуть втратити його ефект з часом, не тільки з ботоксом, але й з іншими продуктами на ринку також, тому що всі вони мають схожі молекули", – пояснила Кетерпал.

Лікарі також наголосили на ризиках проведення процедур людьми, які можуть не мати належної кваліфікації, особливо в спа-клініках (косметологічних кабінетах – ред.), де контроль невеликий, адже жодних вимог до того, хто може відкрити косметологічний кабінет, немає.

"Тож технічно лікар сімейної медицини або акушер-гінеколог може відкрити спа-клініку, і зараз все частіше асистенти лікаря та медсестри роблять ін’єкції", – пояснила Мелісса Левоска, доцент кафедри дерматології в Медичній школі Ікана у Нью-Йорку.

Зазначається, що ці токсини загалом безпечні, але потенційний ризик, якщо не вводити їх належним чином, може полягати у впливі на сусідні м’язи, що може послабити їх на місяці.

Як позбутися зморшок без інʼєкцій: поради лікаря

Доктор Шелбі Харріс, директор Sleepopolis заявила, що в боротьбі з передчасним старінням вашим найкращим помічником може стати сон. Для того, щоб ефет став помітним, вона радить дорослим спати по 7-9 годин на добу.

За її словами, якісний сон у достатній кількості допомагає "підтримувати клітинне омолодження", що сприяє еластичності шкіри. Тоді ви зможете розпрощатися з купою дороговартісних баночок для догляду.

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