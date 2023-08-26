Вона зазначила, що регулярне висипання позбавить вас від потреби складати "довгий і дорогий список засобів по догляду за шкірою".

Експерт зі сну розповіла, як корисно для організму людини спати достатній час. Це запобігає появі зморшок і зміцнює імунну систему.

Доктор Шелбі Харріс, директор Sleepopolis зазначила, що достатня кількість сну дійсно творить чудеса в запобіганні старінню, пише Mirror.co.uk. Вона пояснила, чому це працює. Спеціаліст рекомендує дорослим спати по 7-9 годин на добу і тоді ефект стане помітним.

"Сон - це природний спосіб підтримки молодості шкіри. Сон сприяє поліпшенню здоров'я шкіри і боротьбі зі старінням, відновлює шкіру, допомагаючи виробленню колагену, кровотоку, регуляції гормонів і зменшенню запалення, зволоженню шкіри і зниженню стресу", - перерахувала експерт.

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Вона додала, що достатній сон допомагає "підтримувати клітинне омолодження", що сприяє еластичності шкіри. Доктор Шелбі зазначила, що не буде потрібен "довгий і дорогий список засобів по догляду за шкірою, оскільки найважливіший продукт - це сон".

При цьому Харріс попередила, що на режим і якість сну можуть впливати такі фактори, як генетика, спосіб життя, стрес і стан здоров'я.

Крім того, фахівець додала, що достатній сон також принесе користь імунній системі. "Сон допомагає нашому організму відновлюватися, підтримує когнітивні функції, регулює емоції, справляється зі стресом, підтримує фізичне здоров'я, балансує гормони та допомагає детоксикації мозку. Посилює кровоток і підтримує баланс гідратації, зменшує запалення і допомогає в підтримці імунної системи", - зазначила експерт.

При цьому Харріс розвінчала міф про те, що виспатися на вихідних теж дає ефект. Вона зазначила, що для досягнення найкращих результатів важливо дотримуватися режиму сну.

"На жаль, це означає, що ви не зможете прокинутися недільним ранком сяючим", - зазначила вона.

Для того, щоб зануритися в найглибший сон, найкраще, за совами Харріс, підійде прохолодна, темна і тиха обстановка, а сон на спині - буде найбільш підходящою позою.

Користь сну

Вченим давно відомо, що достатня кількість сну на добу допомагає залишатися людині здоровою. За оцінками фахівців доросла людина повинна спати приблизно 8 годин на добу.

І навпаки систематична нестача сну дуже згубно впливає на психічне і фізичне здоров'я людини, а також негативно позначається на її розумових здібностях.

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