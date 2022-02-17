Українцям порадили не читати всі підряд новини, а довіряти лише достовірним джерелам інформації.

Хоча паніка щодо можливого вторгнення Росії в Україну поступово втихає, але стрес з цього приводу може не минути швидко, проте є декілька правил, як справитися із тривожністю.

Як йдеться у повідомленні Психологічної підтримки у Телеграм-каналі, з панікою передусім легко справитися завдяки роботі. "Займіть себе чимось. Наприклад, наведіть лад у квартирі", - порадили фахівці.

"Не йдіть туди, де збирається багато людей. Бо масовий психоз — річ страшніша, ніж звичайна емоційність. Краще пройдіться парком і зосередьтеся на хороших думках", - зазначається у повідомленні.

Також варто знайти у себе в оточенні спокійну людину, яка сама не панікує і нікого не накручує.

Не треба забувати і про корисне харчування, вживати більше фруктів та овочів, адже вітаміни допоможуть підтримати сили та здоров'я.

"Не читайте все підряд. Користуйтеся лише перевіреною чи офіційною інформацією", - також порадили фахівці.

Але, якщо тривожність взяла верх, тоді варто звернутися по допомогу до професіоналів.

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