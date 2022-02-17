Хоча паніка щодо можливого вторгнення Росії в Україну поступово втихає, але стрес з цього приводу може не минути швидко, проте є декілька правил, як справитися із тривожністю.
Як йдеться у повідомленні Психологічної підтримки у Телеграм-каналі, з панікою передусім легко справитися завдяки роботі. "Займіть себе чимось. Наприклад, наведіть лад у квартирі", - порадили фахівці.
"Не йдіть туди, де збирається багато людей. Бо масовий психоз — річ страшніша, ніж звичайна емоційність. Краще пройдіться парком і зосередьтеся на хороших думках", - зазначається у повідомленні.
Також варто знайти у себе в оточенні спокійну людину, яка сама не панікує і нікого не накручує.
Не треба забувати і про корисне харчування, вживати більше фруктів та овочів, адже вітаміни допоможуть підтримати сили та здоров'я.
"Не читайте все підряд. Користуйтеся лише перевіреною чи офіційною інформацією", - також порадили фахівці.
Але, якщо тривожність взяла верх, тоді варто звернутися по допомогу до професіоналів.