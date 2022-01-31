Новий варіант штаму вважають "швидко розповсюджуваним".

Алжир повідомив про свій перший випадок швидко розповсюджуваного субваріанта штаму коронавірусу "Омікрон" - BA.2.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на слова генерального директора Інституту Пастера, передає видання National Post.

За офіційними даними, в північноафриканській країні зареєстровано 1 742 нових випадки і 10 смертей, в результаті чого загальне число випадків захворювання досягло 249 310 і 6 555 смертей.

Читайте такожУ ЄС схвалили ковід-таблетки для лікування людей з ризиком розвитку важкої формиШтам коронавірусу "Омікрон" B. 1.1.529 вперше ідентифікували в Ботсвані 9 листопада, а широке поширення отримав в Південно-Африканській Республіці (ПАР).

Штам відрізняється великим числом мутацій і може бути більш стійкий до вакцин, а також швидше поширюватися.

Нагадаємо, фармацевтичні компанії Pfizer і BioNTech вже почали клінічні випробування вакцини від коронавірусу з акцентом на захист від нового штаму "Омікрон".

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