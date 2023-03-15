На початку травня у будинок 6-річної Марини з Херсонщини влучив снаряд, через тяжкі травми ніг лікарям довелося ампутувати одну з них вище коліна.

В Україні встановили перший протез дитині, яка залишилася без ноги через російський обстріл.

Як повідомляє Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит", вже 10 місяців 6-річна Марина з Херсонщини проходить лікування та реабілітацію в "Охматдиті". На початку травня дівчинка отримала поранення: у її будинок влучив снаряд, спричинивши дитині тяжкі травми ніг.

У лікарні Кривого Рогу їй ампутували ніжку вище коліна, але врятували життя.

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"Пізніше фізичну та психологічну реабілітацію Маринка проходила в "Охматдиті". Коли дівчинка поступила в "Охматдит", вона майже постійно лежала. Зрідка сідала на ліжко, але самостійно не могла переміщуватися", - йдеться у повідомленні.

За словами лікарів, основними завданнями реабілітації перед протезуванням були: зміцнити м’язи тіла, підготувати ніжку до протезування, навчити дитину тримати координацію на одній нозі та вільно переміщуватися у просторі.

"Марина стала першою дитиною, яка була протезована в Україні. Її батьки хотіли протезувати доньку саме на Батьківщині, аби оминути складні перельоти та мати можливість постійної допомоги реабілітолога та протезиста. Протез для дівчинки зробили в Києві в "Ортотех-Сервіс". Протезист Олександр Стеценко розповідає, що це перший протез, який він робив для дитини. Дитяче протезування набагато складніше ніж доросле, бо діти постійно ростуть та змінюються, також процедура потребує більш уважного підходу до пацієнта", - розповіли у лікарні.

Зазначається, що протез для Марини удосконалили та зробили косметичним - подібним до справжньої ноги.

Протезування в Україні

Влітку минулого року стало відомо, що в Україні всі постраждалі від бойових дій цивільні дорослі особи та діти мають право отримати безоплатну хірургічну допомогу, реабілітацію та протезування.

Як повідомила тоді керівник директорату медичних послуг МОЗ Олександра Машкевич, з початку російської агресії кількість військових та цивільних, в тому числі дітей, які потребують протезування, стрімко зростає. Рахунок йде на сотні людей.

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