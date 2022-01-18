У тому, що саме для майбутніх матерів коронавірус становить найбільшу небезпеку, вчені переконувалися в ході масштабних досліджень.

Вагітні роблять щеплення від COVID-19 значно рідше інших жінок дітородного віку - хоча саме для тих, хто виношує дитину, коронавірус становить найбільшу небезпеку.

Такого висновку дійшли шотландські медики, проаналізувавши дані про всі пологи, прийняті в цій країні за перший рік вакцинальної кампанії, передає Бі-бі-сі.

Станом на кінець жовтня 2021 року, лише менше третини молодих матерів (32,2%) отримали до моменту пологів щеплення від COVID-19. У той час як в цілому в Шотландії серед жінок дітородного віку (від 18 до 44 років) від коронавірусу вакциновано більше трьох чвертей (77,4%).

"Для захисту здоров'я жінок і дітей в ході триваючої пандемії абсолютно необхідно приділяти більше уваги рівню вакцинації вагітних", - пишуть автори статті, опублікованій в журналі Nature.

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У тому, що саме для майбутніх матерів коронавірус становить найбільшу небезпеку, вчені переконувалися вже неодноразово в ході масштабних досліджень.

Згідно з останніми даними з США, зараження вагітної жінки COVID-19 збільшує ризик смерті під час пологів в 15 разів, а ймовірність народити недоношену дитину - в 22 рази.

Схожих висновків дійшло і міжнародне дослідження, проведене Оксфордським університетом. За словами професора Аріса Папагеоргіу, який очолює в Оксфордському Інституті здоров'я матері і дитини науковий напрямок, вагітність і COVID-19 "взаємно ускладнюють один одного".

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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