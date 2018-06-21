Названо несподівану користь шлюбу

Вчені пояснюють користь шлюбу тим, що одружені люди в цілому краще стежать за своїм здоров'ям.

Жити в шлюбі корисно для здоров'я, що підтвердилося і новим науковим дослідженням учених з Великобританії, представляють Кільський університет.

Зокрема, як з'ясувалося, пов'язані шлюбними зв'язками люди рідше страждають від інсульту та інших судинних захворювань, повідомляє MedikForum. Ці дослідження були опубліковані в науковому виданні Heart.

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Одружені люди приблизно у півтора разу рідше від холостяків вмирають через ішемічну хворобу серця та інсульту, так і рідше страждають від цих недуг. Такого висновку фахівці дійшли, вивчивши результати 34 великих досліджень на тему життя в шлюбі у співвідношенні зі здоров'ям.

Учені зазначають, що подібний взаємозв'язок має місце серед представників різноманітних соціальних і етнічних груп. Дослідники пояснюють користь шлюбу тим, що одружені люди мають міцніші соціальні зв'язки, а також у цілому краще стежать за своїм здоров'ям: частіше звертаються до лікаря і більш відповідально підходять до процесу лікування. Крім того, у подружжя задовольняється базова потреба в безпечній прив'язаності.

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