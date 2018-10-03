Американця в басейні вбив "пожирач мозку"

За даними лікарів, серфінгіст вдихнув амебу, яка пожирає мозок, разом з водою.

Серфінгіст Фабріціо Стабіле, який відвідав басейн з хвилями в місті Уейко (штат Техас), помер через кілька днів.

29-річний американець виявився заражений амебою Неглерією Фоулера, відомою як «пожирач мозку», передає TJournal.

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Як йдеться на сторінці Gofundme зі збору допомоги для сім'ї Стабіле, 16 вересня він приїхав в Уейко з Нью-Джерсі. Там серфінгіст відвідав басейн з прісною водою з хвилями, щоб покататися на дошці. Однак через кілька годин американцеві стало зле: він втратив концентрацію й можливість говорити. Його доставили до лікарні, але лікарі не змогли нічим допомогти — Стабіле помер 21 вересня.

За даними лікарів, серфінгіст вдихнув амебу, яка пожирає мозок, разом з водою. Найчастіше Неглерія Фоулера потрапляє в організм через ніс, а також любить тепле середовище і прісну воду. Одноклітинна вражає центральну нервову систему і викликає первинний амебний менінгоенцефаліт. Інших випадків зараження відвідувачів цього басейну не виявили, його закрили на час розслідування.

Неглерія Фоулера — одноклітинний організм, який викликає рідкісну інфекцію мозку, що в більшості випадків смертельна. Своє прізвисько отримала через те, що пожирає тканини в носі і мозку, перш ніж заражає носія. Зустрічається вкрай рідко: з 1962 по 2017 рік зафіксували лише 143 випадки. У США останній випадок стався в 2016 році.