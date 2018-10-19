Учені створили презерватив майбутнього

Вирішити проблему нестачі змазки і зайвого тертя при використанні презерватива вдалося вченим з Бостонського університету під керівництвом Бенджаміна Купера.

Американські вчені створили спеціальне покриття, яке знижує коефіцієнт тертя при контакті з водою за рахунок гідрофільних полімерів. Такою сумішшю покрили звичайні латексні презервативи.

Виявилося, що такі презервативи більш слизькі, ніж звичайні, і не втрачають цю властивість з часом. Стаття опублікована в журналі Royal Society Open Science, передає N+1.

Вчені взяли звичайний латекс, з якого виготовляють презервативи, і покрили його сумішшю з гідрофільного полімеру полівінілпіролідону, ділянки якого зшивалися між собою і з поверхнею латексу при опроміненні світлом. Для цього в початкову суміш також додавали суміш гідроксилетилакрилату й бензофону.

Для перевірки слизькості отриманого латексу його терли об поліуретанову поверхню, покриту водою, зі швидкістю 22 міліметри за секунду під нормальним тиском 78 кілопаскалей. Для порівняння зі звичайними презервативами науковці в таких же умовах терли і звичайний латекс, а також латекс, покритий лубрикантом на водяній основі.

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Вчені з'ясували, що коефіцієнт тертя між латексом, покритим гідрофільними полімерами, і поліуретановою поверхнею під час експерименту був на 53 відсотки нижчим, ніж у латексу, і приблизно дорівнює коефіцієнту, який досягається при терті покритого лубрикантом латексу. При цьому під час циклу коефіцієнт тертя залишався стабільним для латексу, покритого полімерами, але знижувався для змащеного лубрикантом.

Після цього презервативи (як класичні, так і покриті гідрофільними полімерами), «сухі» і змочені у воді, показали 33 добровольцям й попросили помацати та оцінити їхню слизькість. З усіх учасників 85% вважають модифіковані презервативи найбільш слизькими, а 73% заявили про готовність використовувати його під час статевого акту.

Авторам, таким чином, вдалося створити презерватив, який залишається слизьким без додаткових засобів за рахунок контакту гідрофільних полімерів з водним середовищем. Незважаючи на те, що, гіпотетично, такий презерватив прослугує довше (вчені також підтвердили, що покриття не призводить до появи витоків і не знижує розтягнення), використовувати його багато разів, як і звичайний презерватив, не можна.