Політик зазначив, що зараз країна закуповує необхідне обладнання.

Олександр Лукашенко знову заговорив про створення білоруської вакцини від коронавірусу. Препарат побачить світ вже у 2023 році.

Про це повідомляє БЕЛТА.

"Ми мудро вчинили, коли домовилися, що ми свою вакцину, яку ми вже в пробірці маємо, випустимо в обіг у 2023 році", - заявив Лукашенко.

При цьому він вказав, що для виробництва білоруської COVID-вакцини вже зроблено дуже багато.

Читайте також10 доларів за курс: ВООЗ надасть бідним країнам таблетки від коронавірусу"Є проект. Ми закуповуємо обладнання для того, щоб у нас був свій завод з виробництва вакцин, як це робиться в Китаї, Росії, США, ще в декількох державах. У нас повинна бути своя надійна вакцина", - підкреслив політик.

Білоруська вакцина від COVID-19: що відомо

Олександр Лукашенко говорив, що Білорусь створить свою вакцину до осені 2021 року.

Пізніше він зазначив, що на розробку вакцини може піти близько 5 млн Білоруських рублів. Це майже 2 млн доларів.

У травні поточного року політик оголосив, що Білорусь отримала власну вакцину від COVID-19. Її мають намір пристосувати до штамів коронавірусу, які з'являться в майбутньому.

Автор: Анастасія Горбачова