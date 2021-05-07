При цьому він додав, що білоруську вакцину не поспішають виводити на масове застосування.

Білорусь отримала власну вакцину від COVID-19. Її мають намір пристосувати до штамів коронавірусу, які з'являться в майбутньому.

Про це заявив президент Олександр Лукашенко, пише БЕЛТА.

"У пробірці ми вчора отримали свою вакцину - білоруську. Іншу, відмінну від того, що ми сьогодні купуємо. Як лікарі називають, живу вакцину", - заявив він.

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При цьому він додав, що білоруську вакцину не поспішають виводити на масове застосування.

"Ми не поспішаємо. Ми подивимося, що буде післязавтра, коли зміниться хвороба. Тому що штам буде зовсім інший... У нас сьогодні є вакцини, які працюють. За російськими технологіями, китайські купили. А завтра ми свою вакцину, яка вже в пробірці, пристосуємо до того штаму, який ми будемо мати. Хто його знає, як життя складеться", - додав він.

Коронавірус у Білорусі: що відомо

Зазначимо, раніше Лукашенко говорив, що Білорусь створить свою вакцину до осені 2021 року.

Лукашенко заявляв, що на розробку вакцини може піти близько 5 млн білоруських рублів. Це майже 2 млн доларів.

Також стало відомо, що в Білорусі готуються до початку видачі сертифікатів про вакцинацію від COVID для тих, хто планує виїзд за кордон.

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Автор: Вікторія Гордієнко