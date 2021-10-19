Медики впевнені, що таким чином зможуть забезпечити більшу гнучкість для лікарів і працівників, що забезпечують COVID-вакцинацію населення.

У США вирішили дати дозвіл на змішування вакцини для бустерної дози від коронавірусу. На думку медиків, це дозволить забезпечити більшу гнучкість для лікарів і працівників, що забезпечують COVID-вакцинацію населення.

"Управління з контролю за харчовими продуктами і медикаментами (FDA) планує дозволити американцям щепитися іншою вакциною проти COVID-19 в якості бустерної, ніж та, яку вони отримали спочатку", - наголошується в повідомленні, пише The New York Times.

Як зазначається, регулятор, швидше за все, не рекомендуватиме змішувати вакцини, а підкреслюватиме бажаність використання в якості бустера такого ж препарату. Однак, постачальникам вакцин, очевидно, буде дозволено на власний розсуд пропонувати інший бренд, наголошується в повідомленні FDA.

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До цього рішення можуть також підштовхнути результати досліджень, представлених минулого тижня. За даними медиків, люди, які отримали одну дозу Johnson & Johnson, після другого такого ж щеплення продемонстрували чотириразове збільшення кількості антитіл. Однак ті, хто після першої вакцини J&J отримав бустер від Moderna, мали збільшення рівня антитіл в 76 разів.

Нагадаємо, після заяви влади Таїланду про намір комбінувати вакцини від COVID-19 у Всесвітній організації охорони здоров'я виступили з попередженням. Експерт організації назвав це "небезпечною тенденцією".

Комбінація вакцин від коронавірусу в Україні: що відомо

Головний державний санітарний лікар України та заступник Міністра охорони здоров'я Ігор Кузін заявив, що питання про комбінування вакцин має свої складнощі. З точки зору логістики, для комбінування препаратів від COVID-19 потрібно поєднати різні платформи вакцин.

2 липня МОЗ України дозволив змішувати вакцини від різних виробників, але рішення стосується тільки препаратів компаній Pfizer, Moderna і AstraZeneca.

Зазначимо, записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Вакцинація від коронавірусу: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко