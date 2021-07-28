Після третього уколу кількість антитіл може просто зашкалювати.

Третя доза вакцини від COVID-19 виробництва Pfizer/BioBTech допомагає значно збільшити кількість антитіл проти коронавірусу.

Про це 28 липня повідомляє сам виробник.

Дослідження серед людей у віці 18-55 років свідчать, що після третього уколу організм виробляє приблизно вп'ятеро більше антитіл, аніж після другого.

Серед старшого покоління результати виявилися ще більш вражаючими — після третьої дози вакцини у людей у віці 65-85 років виявили в 11 разів більше антитіл, ніж після другої.

Читайте такожПотрібна третя доза: китайські вчені з'ясували, що кількість антитіл після двох щеплень CoronaVac знижується через 6 місяцівУ дослідженні враховувалася ефективність вакцини від Pfizer і BioBTech проти "оригінального" штаму вірусу і так званої "Бета"-мутації, вперше виявленої в ПАР.

Вакцина досить ефективна і проти інших штамів, зокрема "Дельта", 17 випадків якого виявили в Україні.

Втім, дані дослідження поки ще не пройшли рецензування і не були опубліковані в наукових виданнях.

Також ми писали про рідкісні побічні ефекти, виявлені у вакцинованих препаратом Pfizer/BioNTech в США — це запалення серцевого м'яза і тканин, що оточують серце.

Автор: Станислав Кожемякин