В Україні наразі підтверджено 17 випадків інфікування штамом коронавірусу "Дельта".

Померлий вчора від нового небезпечного штаму коронавірусу "Дельта" українець був лікарем і не виїжджав за кордон останнім часом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін сьогодні на брифінгу в Києві.

За його інформацією, в Україні нині зафіксовано один летальний випадок від штаму "Дельта".

"Вчора один із хворих, який мав підтверджений діагноз - коронавірусна хвороба, викликана штамом "Дельта", він був підтверджений методом ПЛР, - на жаль, помер. Він мав супутні захворювання", - сказав Кузін.

Він уточнив, що померлий за фахом - лікар.

"Це чоловік. І він не мав досвіду подорожі за кордон впродовж останніх кількох місяців. Це факт інфікування саме на території України. Або під час виконання службових обов’язків, або в домашніх умовах", - додав головний санітарний лікар України.

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В Україні - 17 випадків інфікування штамом "Дельта"

За словами Кузіна, в Україні наразі підтверджено 17 випадків інфікування штамом коронавірусу "Дельта".

"Станом на сьогодні у нас виявлено 17 випадків "Дельта"-штаму. Це інформація станом на сьогоднішній ранок. Більша частина з них підтверджена методом ПЛР-діагностики, а не секвенуванням", - сказав Кузін.

За його інформацією, випадки інфікування "Дельтою", які були підтверджені, зараз фокусуються у Києві, Закарпатській і Львівській областях.

"Серед цих 17 осіб переважна більшість подорожувала до Росії або до інших держав, де зараз фіксуються спалахи, пов’язані з "Дельта"-штамом", - зазначив Кузін.

Штам "Дельта" в Україні: що відомо

В Олександрівській лікарні у Києві 27 липня помер один із шести пацієнтів, у якого виявили штам коронавірусу "Дельта". Медики розповідають, що хвороба протікає агресивніше і швидше, ніж попередні штами.

13 липня у Закарпатській області штам коронавірусу "Дельта" підтвердили у двох жінок, які приїхали з Росії.

14 липня гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявив про зростання кількості випадків інфікування і смертності від COVID-19 у п’яти із шести регіонів ВООЗ.

Зазначається, що така ситуація зумовлена зростанням поширеності у світі штаму "Дельта", який наразі виявили у 111 країнах.

16 липня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що найближчим часом Кабмін за дорученням РНБО запровадить додаткові заходи реагування на нові штами COVID-19.

Автор: Інна Андаліцька