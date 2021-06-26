У Сполучених Штатах було зареєстровано понад 1,2 тис. випадків міокардиту або перикардиту на загалом близько 300 млн щеплень цими вакцинами.

У США назвали рідкісні побічні ефекти після введення вакцин проти коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech та Moderna.

Американський регулятор FDA оголосив попередження щодо рідкісного побічного ефекту вакцин Pfizer та Moderna – підвищеного ризику міокардиту (запалення серцевого м’язу) та перикардиту (запалення тканин, що оточують серце). У повідомленні, яке адресували медикам, зазначається, що частіше цей побічний ефект проявляється у молодих чоловіків, інформує Радіо Свобода.

В організації нагадали, що діти та підлітки, як правило, переносять COVID-19 у легшій формі.

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За даними Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA), станом на 11 червня у Сполучених Штатах було зареєстровано понад 1,2 тис. випадків міокардиту або перикардиту на загалом близько 300 млн щеплень цими вакцинами.

Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) виявили 309 госпіталізацій через запалення серця серед осіб у віці до 30 років. Понад 95% вже одужали.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я дійшли висновку, що вакцина від коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech може бути використана для щеплень дітей від 12 років.

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

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Автор: Вікторія Токарєва