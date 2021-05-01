Загалом Україна отримає 20 млн доз вакцини Pfizer протягом року.

Україна уклала контракт з американською фармацевтичною компанією Pfizer щодо постачання додаткових 10 млн доз вакцини проти коронавірусної хвороби.

Як повідомили у прес-службі глави держави, про це президентові України Володимиру Зеленському доповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов, який підписав документ від імені держави.

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Наголошується, що укладення цієї угоди стало можливим завдяки «прямому спілкуванню» Зеленського з генеральним директором Pfizer Альбертом Бурлою.

«Президент особисто координував процес перемовин щодо постачання препарату в Україну», - йдеться у повідомленні.

«Після довготривалих і важких переговорів із компанією Pfizer ми досягли домовленості про постачання додаткових 10 мільйонів доз. Сьогодні вночі ми підписали відповідний контракт. Тобто загалом ми отримаємо 20 мільйонів доз вакцини Pfizer протягом цього календарного року», – доповів Степанов.

Президент Зеленський подякував гендиректору Pfizer Альберту Бурлі, з яким вів особисті перемовини, за допомогу Україні у складні часи пандемії та відзначив зусилля представників України, які супроводжували процес підписання контракту.

"Це справді чудовий результат. Тепер завдання держави – забезпечити вакцинацію максимальної кількості громадян", – наголосив Зеленський.

Він додав, що потрібно активніше пояснювати людям важливість щеплення від коронавірусу, адже це єдина можливість подолати пандемію, повернутися до нормального життя й назавжди забути про карантин.

Коли очікують постачання вакцини Pfizer

500 тисяч доз Україна отримає вже в травні – червні, 4,5 мільйона доз – у липні – вересні, решту 15 мільйонів доз – у четвертому кварталі 2021 року.

До слова, 30 квітня Україна також отримала ще пів мільйона доз вакцини від CoronaVac.

Вакцинація в Україні: статистика

Від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали вже 752 295 українців. Зокрема, 1 дозу – 752 293 людини, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 260.

За добу 30 квітня від COVID-19 вакцинували ще 49 985 людей.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня Степанов анонсував, що Україна у травні отримає майже 1 млн доз вакцини проти COVID-19 компанії Pfizer.

Він уточнив, що в рамках ініціативи COVAX 17-18 травня планується постачання 473 тисяч доз. Ще до 500 тис. доз вакцини будуть поставлені за прямим контрактом.

Довідка УНІАН. 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

Щеплення роблять вакцинами: CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові; CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech – ця вакцина отримана в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Крім того, у рамках ініціативи COVAX 23 квітня в Україну були доставлені понад 367 тис. 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї.

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Автор: Світлана Закелова