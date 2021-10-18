Місцева влада послабила обмеження для тих, хто їде відпочивати по турпакету.

Влада Тунісу пішли назустріч іноземним туристам і послабила антикоронавірусні обмеження і скасували карантин для тих з них, хто прибув по лінії туроператора.

Про це 18 жовтня повідомив місцевий офіс з туризму.

У відомстві вказали на помітне поліпшення епідеміологічних показників в Тунісі.

Завдяки цьому від 16 жовтня звільняються від семиденного карантину діти до 12 років і пасажири, які прибувають чартерними або регулярними рейсами (на блокових місцях) по турпакету і можуть пред'явити один з документів:

ПЛР-тест зроблений за 72 години до вильоту - при реєстрації на рейс в аеропорту;

сертифікат про завершення повного курсу вакцинації від COVID-19 не менше ніж за 14 днів до прибуття.

Також перед поїздкою мандрівникам знадобиться заповнити спеціальну декларацію здоров'я, а в аеропорту після прибуття на них чекатимуть вибіркові експрес-тести на антиген - отримали позитивні результати відправлять на ізоляцію в спеціальний центр.

Читайте такожТуреччина змінить візові вимоги для частини туристів: кого це стосуватиметьсяТакож для в'їзду необхідно мати при собі підтвердження бронювання та оплати організованого туру (ваучера), а на території країни - дотримуватися санітарних норм і правил організованих груп, тобто розміщуватися і пересуватися за межами туристичних об'єктів тільки туристичним транспортом.

Як вже повідомляв УНІАН, минулого місяця в Тунісі вперше за рік скасували комендантську годину, яку ввели через пандемію коронавірусу.

Автор: Станіслав Кожемякін