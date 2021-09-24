У країні також розширили привілеї для повністю вакцинованих громадян

Влада Тунісу через рік скасувала комендантську годину, яку ввели через пандемію коронавірусу. У країні повністю вакциновані громадяни отримали ряд привілеїв.

Про це повідомив президент Тунісу Каїс Саїд у Facebook.

МОЗ Тунісу і Національна комісія по боротьбі з COVID-19 прийняли рішення, що комендантська година перестане діяти вже з 25 вересня.

При цьому повністю вакциновані громадяни можуть:

брати участь у публічних зборах та демонстраціях;

відвідувати заходи в закритих приміщеннях та просто неба.

Читайте такожЯкі країни світу відкрили кордони для українців (оновлюється)Водночас необхідно мати документ, який підтверджує повний курс вакцинації.

Крім того, громадяни й надалі зобов'язані носити маски в громадському транспорті та публічних місцях.

Комендантська година діяла в Тунісі з 30 жовтня 2020 року, але наприкінці червня 2021 року Національна комісія з боротьби з коронавірусом оголосила про його продовження.

Як раніше повідомляв УНІАН, у травні в Тунісі на тиждень ввели локдаун для боротьби з поширенням коронавірусу. У країні заборонили поїздки між містами, крім екстрених випадків, всі спортивні та культурні заходи, закрили всі ринки і всі підприємства, крім продуктових магазинів, а також закрили храми.

Автор: Анастасія Горбачова