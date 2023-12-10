Він відзначили, що головне в цьому процесі стежити за здоров'ям серця.

Зберігати фізичну форму і молодість якомога довше - мета, якої прагнуть багато людей. Впровадивши в розпорядок дня певні здорові звички і слідуючи їм, людина може продовжити своє життя ще на кілька років.

Насправді, дотримуючись звичок "8 основних життєвих принципів", ви будете йти правильним шляхом до довголіття. Згідно новим даним, Life's Essential вони здатні уповільнити біологічне старіння на цілих шість років, пише Eatthis.

Гарне здоров'я серцево-судинної системи може привести до уповільнення біологічного старіння. Це, в свою чергу, може знизити ризик серцево-судинних захворювань та інших проблем зі здоров'ям, характерних для старіння.

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Зокрема, ці принципи включають: краще харчування, активніший спосіб життя, здоровий сон і відмова від куріння, а також контроль рівня холестерину і цукру в крові, артеріального тиску і ваги.

Дослідники з'ясували, що у людей з "високим серцево-судинним здоров'ям" спостерігалося "негативне фенотипове прискорення старіння". Наприклад, середній вік учасників з високим серцево-судинним здоров'ям становив 41 рік, однак їх середній біологічний вік становив 36 років. В цілому ж були випадки, коли біологічний вік в середньому на шість років був молодший реального віку людини.

"Ми виявили, що більш високе здоров'я серцево-судинної системи пов'язане з уповільненням біологічного старіння, виміряного фенотиповим віком. Ми також виявили дозозалежну асоціацію: оскільки здоров'я серця покращується, біологічне старіння сповільнюється. Фенотиповий вік є практичним інструментом для оцінки стану нашого організму, процес біологічного старіння та надійний предиктор майбутнього ризику захворювань та смерті", - пояснив Нур Макарем, доктор філософії, старший автор дослідження та доцент кафедри епідеміології в школі громадського здоров'я Мейлмана в медичному центрі Ірвінга Колумбійського університету.

Як досягти довголіття

Раніше науковці розповіли про дев'ять дивовижних секретів довголіття від 263 людей у віці 100 років і старше. А нещодавно дослідники опитали довгожителів та виділили вісім психологічно сильних сторін, які були спільними для них. Всі вони пов'язані з фізичним та психічним здоров'ям.

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