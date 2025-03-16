Чоловіку загрожує довічне ув’язнення.

Військовослужбовця Сергія Шалаєва, який підозрюється у вбивстві активіста Демʼяна Ганула, на 2 місяці відправили у СІЗО без права на внесення застави.

Як передає кореспондент УНІАН, запобіжний захід призначив Київський районний суд Одеси. Частина засідання проходила у закритому режимі, у цілях безпеки до суду фігуранта доставили у касці та бронежилеті.

У регіональному главку Національної поліції уточнили, що суд задовольнив клопотання слідчих - фігуранту призначено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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Підозрюваний - 46-річний військовослужбовець з Київщини, який перебував у розшуку за самовільне залишення військової частини.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – в умисному вбивстві, вчиненому на замовлення, та ч. 1 ст. 263 ККУ – в незаконному носінні, зберіганні, придбанні вогнепальної зброї й бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

"Сьогодні, 16 березня, Київський районний суд міста Одеси обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення", - йдеться у повідомленні.

Як повідомив журналістам заступник керівника Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону Руслан Веремчук, підозрюваний під час судового засідання визнав свою провину, він вважається виконавцем вбивства. За словами представника прокуратури, зараз слідство розшукує замовника вбивства та інших осіб, які можуть бути причетні до злочину.

За деякими даними, Шалаєв нібито мав психоневрологічні захворювання та навіть проходив лікування у психіатричному медзакладу, також мав алкогольну залежність.

Вбивство активіста Дем'яна Ганула

Як повідомляв УНІАН, 14 березня у середмісті Одеси був застрелений відомий активіст Дем’ян Ганул. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, заявив, що до Одеси для розслідування резонансного вбивства виїхала слідчо-оперативна група та криміналісти Центрального апарату Національної поліції на чолі з головою Нацполіції Іваном Вигівським.

В той же день підозрюваного у вбивстві затримали в Одесі. Ним виявився 46-річний дезертир, опрацьовуються можливі мотиви злочину, у тому числі версії щодо замовного характеру вбивства, а також "російського сліду".

У 28 окремій механізованій бригаді ім. Лицарів Зимового Походу, де служив фігурант справи, повідомили, що це - старший лейтенант Шалаєв Сергій Сергійович, який був переведений 13 липня 2024 року з військової частини А0139 в роту запасу. З моменту переведення військовослужбовець увесь час перебував у лікарні та жодного разу не залучався до району виконання бойових завдань. Він не прибув з відпустки до місця проходження служби та вважається у СЗЧ з 22 лютого року.

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