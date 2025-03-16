Чоловік пішов у СЗЧ в лютому 2025 року.

Підозрюваний у вбивстві одеського активіста Демʼяна Ганула, дійсно прохожив службу у 28 окремій механізованій бригаді ім. Лицарів Зимового Походу.

Цю інформацію підтвердили у пресслужбі бригади у Facebook.

"Злочин, який стався в Одесі, глибоко шокував всіх. Цьому нема будь-якого виправдання", – йдеться у публікації. Також там повідомляється, що підозрюваний старший лейтенант Шалаєв Сергій Сергійович був переведений 13.07.2024 з військової частини А0139 в роту запасу.

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З моменту переведення військовослужбовець увесь час перебував у лікарні. І жодного разу не залучався до району виконання бойових завдань.

"Не прибув з відпустки до місця проходження служби та вважається у СЗЧ з 22.02.2025 року. Вся потрібна інформація надана правоохоронним органам. Цей ганебний злочин обов'язково буде розкрито і злочинець має понести найсуворіше покарання. Про всю необхідну інформацію щодо цього злочину буде обов'язково повідомлятись", – додали в 28 ОМБр. У пресслужбі висловили щирі і глибокі співчуття родині та близьким Дем'яна Ганула.

Вбивство одеського активіста: що відомо

14 березня в центрі Одеси чоловік застрелив відомого активіста Дем'яна Ганула. Відразу після цього стрілець втік з місця події.

Пізніше в Нацполіції заявили про затримання підозрюванного у вбивстві активіста. Під час обшуків у його квартирі було знайдено зброю. За їхніми даними, наразі розглядаються три версії вбивства – замовне вбивство, вчинене у зв’язку з громадською діяльністю, вбивство з особистої неприязні та російське втручання.

Згодом затриманому оголосили про підозру за п. 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України — умисне вбивство, вчинене на замовлення та незаконне поводження зі зброєю. Прокуратура просить суд відправити підозрюваного під варту без права внесення застави.

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