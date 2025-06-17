Наразі рятувальники працюють із завалами, аби дістати людей з-під завалів.

Одна з російських ракет під час нічного обстрілу влучила у девʼятиповерхівку в Соломʼянському районі Києва. Про це в етері "Київ 24" розповів Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України.

"Девʼятиповерховий будинок склався до рівня півтора-двох поверхів. Ракета пройшла через всі поверхи аж до підвалу. Зараз будемо підіймати великі конструкції, аби сказати, скільки людей знаходиться під завалами. Ми вже двічі проходили всі квартири. Аби встановити, чи є серед жителів цього будинку поранені. Кілька людей ми вже врятували. Це літні люди, яких завалило уламками. Ми їх дістали з-під цих завалів. Працюють рятувальні собаки, техніка. Ми слухаємо, чи є якісь звуки. Аби вчасно прийти на допомогу", – розповів Клименко.

Нічна атака РФ 17 червня: що відомо

В ніч на 17 червня російські загарбники завдали чергового масованого удару по Україні. Основною ціллю атаки був Київ. За даними мера столиці Віталія Кличка, через ворожу атаку в Києві постраждало 55 людей. Рятувальники повідомляють про смерть ще 14 містян.

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Ще однією ціллю ворожого удару в ніч на 17 червня стала Одеса, яку Росія масовано атакувала "Шахедами". За даними очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, через ворожий удар вже шпиталізовано 13 осіб. Однак ця кількість може зрости, оскільки під завалами ще можуть знаходитися люди.

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