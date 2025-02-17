Хлопець є студентом денної форми навчання, тож має право на відстрочку від мобілізації.

У Хмельницькому студент звернувся до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) з метою оформлення відстрочки, але натомість його мобілізували.

Як йдеться у матеріалах у Єдиному державному реєстрі судових рішень, інцдент стався у лютому 2025 року. Студент Подільського державного університету звернувся за відстрочкою, але отримав наказ про мобілізацію.

У ТЦК аргументували це рішення тим, що заява студента, нібито, була подана після початку призову та містила помилки. Водночас суд встановив, що ТЦК не мав підстав мобілізувати хлопця, оскільки той є студентом денної форми, що є підставою для відстрочки.

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ТЦК не надав переконливих доказів, що студент приніс заяву на відстрочку пізніше мобілізації. Суд скасував наказ про військову службу та визнав мобілізацію студента незаконною.

Мобілізація в Україні

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого президент України Володимир Зеленський підписав два закони, якими продовжено воєнний стан і загальну мобілізацію в країні. Ці закони Верховна Рада України ухвалила 15 січня 2025 року.

Згідно з документами, режим воєнного стану та строк мобілізації продовжено з 8 лютого 2025 року до 9 травня 2025 року.

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