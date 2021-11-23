Загалом ФССУ профінансував надання одноразової допомоги для родин 171 медпрацівника.

Фонд соціального страхування України здійснив фінансування одноразових допомог за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на загальну суму 454 тисячі гривень членам сімей двох працівників закладів охорони здоров’я, які померли внаслідок гострого професійного захворювання на COVID-19.

Про це повідомляється на офіційному сайті ФССУ.

Допомогу у розмірі 227 тисяч гривень профінансовано для сімей старшої медичної сестри з Івано-Франківської області і лікаря з медицини невідкладних станів з Тернопільської області.

Там нагадали, що загалом ФССУ профінансував надання одноразової допомоги за кошти Фонду відповідно до загальнообов’язкового державного соціального страхування для родин 171 працівника.

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Зазначається, що розмір такої одноразової допомоги від Фонду становить 100 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого на момент настання страхового випадку. Після завершення розслідування випадку інфікування медичного працівника COVID-19, за наявності необхідних документів виплати допомог здійснюються ФССУ в оперативному режимі.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада поширила на медиків приватних закладів охорони здоров’я страхові виплати при інвалідності чи смерті, що настала внаслідок COVID-19 при виконанні професійних обов’язків.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті www.vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Олег Давигора