Виплати зможуть отримати медпрацівники приватних закладів охорони здоров’я та наймані медичні працівники - фізичні особи-підприємці, а також медики, які працюють як самозайняті особи.

Верховна Рада поширила на медиків приватних закладів охорони здоров’я страхові виплати при інвалідності чи смерті, що настала внаслідок COVID-19 при виконанні професійних обов’язків.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, за прийняття закону "Про внесення змін до ст. 39 закону "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо врегулювання питання соціального захисту постраждалих від коронавірусної хвороби (COVID-19) медичних працівників закладів охорони здоров’я всіх форм власності" (реєстраційний номер 6192) проголосували 320 народних депутатів.

Ним встановлюються рівні права на соціальний захист сімей загиблих внаслідок COVID-19 медиків незалежно від місця їхньої роботи.

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У травні минулого року було ухвалено закон, який передбачав такі страхові виплати медпрацівникам державних і комунальних закладів охорони здоров’я у разі встановлення інвалідності чи їх смерті, що настала внаслідок інфікування COVID-19 при виконанні професійних обов’язків.

Нині ухваленим законом ці виплати поширюються на медпрацівників приватних закладів охорони здоров’я та найманих медичних працівників фізичних осіб – підприємців, а також медиків, які працюють як самозайняті особи.

Також законом передбачено поновити право медпрацівників приватних закладів охорони здоров’я або їх рідних, якщо вони дотепер не отримали належні страхові виплати через наявну прогалину у законодавстві.

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Автор: Надя Пришляк