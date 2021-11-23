За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків захворювання зареєстрована у Києві, Дніпропетровській та Полтавській областях.

В Україні за добу виявили 12 729 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 1058 дітей та 231 медпрацівник.

Про це йдеться у повідомленны Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 2055 осіб; зафіксовано 720 летальних випадків; одужали – 23 107 осіб.

Крім цього проведено тестувань за добу – 85 820 (зокрема методом ПЛР – 38 099, методом ІФА – 9 034); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 38 687.

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 3 353 136 осіб;

одужало – 2 796 597 осіб;

летальних випадків – 82 318;

проведено ПЛР-тестувань – 15 595 737.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1631), Дніпропетровській (1310), Полтавській (1141), Донецькій (929) і Запорізькій (847) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1631 випадок;

Вінницька область – 406 випадків;

Волинська область – 571 випадок;

Дніпропетровська область – 1310 випадків;

Донецька область – 929 випадків;

Житомирська область – 107 випадків;

Закарпатська область – 390 випадків;

Запорізька область – 847 випадків;

Івано-Франківська область – 134 випадки;

Київська область – 830 випадків;

Кіровоградська область – 121 випадок;

Луганська область – 233 випадки;

Львівська область – 540 випадків;

Миколаївська область – 481 випадок;

Одеська область – 439 випадків;

Полтавська область – 1141 випадок;

Рівненська область – 516 випадків;

Сумська область – 255 випадків;

Тернопільська область – 99 випадків;

Харківська область – 407 випадків;

Херсонська область – 94 випадки;

Хмельницька область – 263 випадки;

Черкаська область – 585 випадків;

Чернівецька область – 171 випадок;

Чернігівська область – 229 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Понад 10 млнукраїнців завершили імунізацію від COVID-19. Як повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я, 270 тис. 258 людей вакциновано за минулу добу. З них одну дозу отримали 79 тис. 207 осіб, повністю імунізовані – 191 тис. 051.

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 млн 914 тис. 335 людей, з них отримали одну дозу – 12 млн 914 тис. 333 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 млн 025 тис. 360 людей", - йдеться у повідомленні. Загалом проведено 22 млн 939 тис. 693 щеплення.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автори: Ірина Погоріла, Світлана Закелова