Упродовж 10 місяців роботодавці подали до Фонду соцстрахування заяви-розрахунки на оплату 3,4 млн листків непрацездатності своїх працівників.

Загальна кількість лікарняних днів, які підлягають оплаті за кошти Фонду соціального страхування (ФСС), за 10 місяців сягнула 32,1 мільйона – на 29% більше, ніж за той же період 2020 року.

Про це повідомила прес-служба фонду.

Зазначається, що упродовж 10 місяців 2021 року роботодавці подали до Фонду соцстрахування заяви-розрахунки на оплату 3,4 млн листків непрацездатності своїх працівників.

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Середній розмір допомоги від ФСС за один день лікування від захворювань, травм і догляду за хворими дітьми становив 371,6 грн.

"Таке зростання днів тимчасової непрацездатності спостерігається Фондом з минулого року та більшою мірою пов’язане із розповсюдженням коронавірусної хвороби. Це, у поєднанні з іншими факторами, призводить до перевищення потреби у видатках над фактичними доходами від частки ЄСВ, з якої складається бюджет Фонду. За підсумками жовтня потреба у видатках перевищила надходження на понад 2,1 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, упродовж перших трьох кварталів цього року Фонд соціального страхування прийняв на фінансування допомоги на поховання родинам 9,3 тис. працюючих українців, що на 14,9% більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

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Автор: Катерина Жирій