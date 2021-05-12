За словами Михайла Радуцького, за понад рік пандемії гроші отримали лише кілька людей, хоча постраждали набагато більше.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький вважає дуже гострою проблему зі страховими виплатами медикам, які внаслідок COVID-19 отримали інвалідність.

Про це повідомляється на сайті партії "Слуга народу".

"Проблема зі страховими виплатами медикам, які внаслідок COVID-19 отримали інвалідність, дуже гостра. За понад рік пандемії гроші отримали лише кілька людей. Хоча постраждали набагато більше", - зазначив він.

За словами Радуцького, їхній комітет розробив законопроект №5415, який дозволить удосконалити механізм страхових виплат.

Радуцький пояснив, що в законі "Про захист населення від інфекційних хвороб" вказано, що страхову виплату надають медикам у разі встановлення інвалідності протягом одного календарного року. Водночас, Бюджетний кодекс визначає період календарного року від 1 січня до 31 грудня.

"Обмеження календарним роком не дозволяє провести виплати медику, який захворів у 2020 році, а групу інвалідності отримав у 2021-му", - підкреслив він.

Так, пропонується прибирати із законодавства прив’язку до календарного року та надати можливість отримати виплати тим медикам, які через цю технічну неточність були позбавлені права на кошти від держави.

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Водночас Радуцький зауважив, що законопроект вирішує лише одну з проблем, які заважають медичним працівникам оперативно отримувати страхові виплати, тоді як більшість питань стосуються нормативно-правової бази, зміни до якої має запропонувати Міністерство охорони здоров'я.

Також на запитання, які нині існують можливості та механізми для підвищення зарплат медичним працівникам, депутат заявив, що рівень зарплат медиків певною мірою залежить від обсягу фінансування Програми медичних гарантій (ПМГ).

"Комітет буде наполягати, щоб уряд виконав норму закону, - профінансував ПМГ у розмірі 5% від ВВП. На відміну від минулого року ми бачимо істотне збільшення надходжень від митниці та податкової. І вважаємо, що це дасть можливість значно збільшити видатки на медицину", - підсумував Радуцький.

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Автор: Таня Поляковська