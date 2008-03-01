Земельний аукціон зібрав 56,9 млн. грн.

Харків. 1 березня. УНІАН. Земельний аукціон, який пройшов у Харкові 29 лютого, дозволив залучити до міської казни 56 млн. 850 тис. грн.

Як повідомляє сайт міськради, про це поінформував секретар Харківської міської ради Геннадій КЕРНЕС.

Вказана сума становить половину запланованих надходжень до бюджету міста Харкова від продажу землі цього року. Найпопулярнішим серед покупців виявився «конфліктний» лот № 16, який у результаті був проданий за 28 млн. 174 тис. 500 грн. – початкова ціна ділянки, розташованої по Бєлгородському шосе, ріг вул. Чкалова, в Київському районі, площею 2,8527 га, становила 12 млн. 522 тис. грн. Цільове призначення даної ділянки – будівництво багатофункціонального центру.

«Я хочу подякувати всім, хто підготував проведення цього земельного аукціону, якого чекали інвестори, харків`яни, ті, хто сьогодні бере активну участь у відродженні Харкова, в розвитку територій міста Харкова. Перший земельний аукціон відбувся, - відзначив Г.КЕРНЕС. - Ті, хто хотів перемогти, – перемогли. Відкрито, гласно й публічно, у присутності телекамер. Всі харків`яни у прямому ефірі мали можливість спостерігати за тим, скільки сьогодні коштує в Харкові земля. Цільове призначення тієї або іншої земельної ділянки визначалося інвестиційною привабливістю. Я гадаю, що всі гроші, виручені від земельного аукціону, будуть розподілені відповідно на виконання програм, які приймаються депутатами Харківської міської ради».