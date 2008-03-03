БЮТ і НУНС назвали 20 сесію нелегітимними зборами

Харків. 3 березня. УНІАН. Фракції БЮТ і НСНУ в Харківській міській раді підтримують дії співробітників МВС, СБУ і прокуратури щодо відновлення правопорядку та законності у Харкові і спрямовують свої зусилля на повернення харківської міської влади у правове поле України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на позачерговій сесії міськради голова фракції НСНУ Андрій РУДЕНКО.

«Харків не повинен жити в атмосфері беззаконня, страху, корупції та свавілля», - сказав він від імені обох фракцій, котрі відмовилися брати участь у роботі сесії.

«Ми , - йдеться у спільній заяві фракцій, - обурені демонстративним порушенням українського законодавства харківською міською владою в особі міського голови Михайла ДОБКІНА та секретаря міськради Геннадія КЕРНЕСА і заявляємо про свою підтримку нових керівників підрозділів силових структур м. Харкова і Харківської області в їх прагненні припинити перетворення Харкова на «кримінальну столицю» України. Ми вважаємо, що корупція, свавілля, зловживання в тарифній, земельній та фінансовій сфері мають бути рішуче припинені, а ті, хто переступив Закон, – суворо покарані».

Фракції звернулися до своїх колег у представницьких органах різного рівня, а також харків`ян з проханням «підтримати дії співробітників МВС, СБУ і Прокуратури, які намагаються сьогодні зупинити кримінально-бюрократичне беззаконня та навести лад у Харкові».

Як заявляють депутати з БЮТу та блоку НСНУ, «на принципових співробітників правоохоронних органів харківська міська влада сьогодні намагаються чинити безпрецедентний адміністративний і «корупційний» тиск».

Фракції заявили і попередили про те, що вони не відступлять від своєї позиції: «Ми не відступимо від своєї позиції. Всіма доступними політичними способами ми рішуче захищатимемо людей. Ми не дамо звільнити жодного чесного співробітника правоохоронних органів - будь то сержант чи генерал».

Депутати фракцій БЮТ і НСНУ заявили, що вони не беруть участі в засіданні позачергової сесії Харківської міськради, яка, на їхню думку, «стане трибуною для демонстративного висловлення зневаги харківських міських властей до Конституції і законів України».

Фракції заявили, що вважають позачергову сесію Харківської міської ради – нелегітимними зборами і «масовкою» для «сольного концерту Г.КЕРНЕСА».

Як повідомляв УНІАН, на 20-й позачерговій сесії Харківської міськради депутати обговорили події, пов’язані з проведенням 29 березня Першого земельного аукціону у Харкові, і ухвалили 8 звернень до різних органів лади в Україні.

Під час роботи сесії в залі був присутній прокурор Харкова Євген ПОПОВИЧ, а також 1-й заступник начальника обласної міліції Михайло ФРОЛОВ.

Як повідомляв УНІАН, земельний аукціон, який пройшов у Харкові 29 лютого, зібрав 56 млн. 850 тис. грн.

Старший помічник прокурора Харкова Сергій ПОДОРОЖНИЙ 29 лютого заявив журналістам, що прокуратура опротестувала проведення аукціону. Суть протесту полягає в тому, що Харківська філія ДП «Укрспецзем» (директор філії - депутат Харківської міськради Володимир ТУПІЦИН), який став переможцем конкурсу на проведення аукціону, не є юридичною особою і не має права проводити земельні торги. Водночас організатори назвали торги законними і звинуватили прокуратуру та певні сили у спробах зірвати проведення аукціону.

Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ напередодні заявив, що підтримує ідею проведення у Харкові земельних аукціонів, але вважає, що вони мають проходити у суворій відповідності з законом.