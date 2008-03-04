12.30 5.03.08 У прес-центрі «Майдан Свободи» - прес-конференція, присвячена конкурсу соціального плаката

У прес-центрі «Майдан Свободи» 5 березня о 12.30 - прес-конференція, присвячена конкурсу соціального плаката в рамках акції «Зігрій Любов’ю дитину». Учасники: Віктор Даниленко, ректор Харківської державної Академії дизайну та мистецтв, Тетяна Печерських, начальник служби у справах дітей ХОДА, Олег Векленко, професор кафедри графічного дизайну ХДАДМ, Борис Фельдман, голова наглядової ради МБФ «Фонд Олександра Фельдмана». Адреса прес-центру: майдан Свободи, 8. Тел.: 720-12-15.

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