В Лондоні пройшла презентація проектів Харкова до Євро-2012

Харків. 12 березня. УНІАН. Харківський міський голова Михайло ДОБКІН 10 березня взяв участь у Четвертому щорічному Українському інвестиційному самміті Інституту Адама Сміта у м. Лондон (Велика Британія).

Як повідомляє сайт Харківської міськради,Український інвестиційний самміт має статус найбільш значущого та престижного міжнародного інвестиційного форуму, присвяченого інвестиціям в українську економіку. Він збирає державних високопосадовців, міжнародних інвесторів, фінансистів та українську бізнес-еліту. У 2007 році Самміт відвідало 600 учасників з 26 країн світу.

Цього року в рамках інвестиційного самміту відбувся «Український самміт інфраструктури», присвячений інвестиційним проектам, які пов’язані з проведенням в Україні Євро-2012. М.ДОБКІН зробив презентацію інвестиційних проектів Харкова в рамках підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 р.

Серед групи доповідачів були також українські урядовці вищої державної ланки, представники регіонального і місцевого рівнів влади (зокрема, Києва і Львова), керівники провідних державних компаній, таких, як «Укрзалізниця», міжнародні інвестиційні банки, міжнародні та українські компанії, які займаються проектами з будівництва.