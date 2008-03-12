Попеску поховали на 2-му кладовищі

Харків. 12 березня. УНІАН. Народного артиста України Теодора ПОПЕСКУ поховали у вівторок на 2-му міському кладовищі.

Як повідомляє сайт міськради, прощання з балетмейтером пройшло в Харківському театрі опери і балету ім.М.Лисенка.

Т.ПОПЕСКУ народився 28 січня 1935 року. Війна забрала у нього батьків. При визволенні Румунії сироту підібрали радянські воїни. Виховувався він у дитячому будинку в Україні.

Після закінчення Київського хореографічного училища у 1957 р. Теодор Костянтинович працював у Київському театрі опери та балету та Узбецькому опернгому театрі. Потім творча доля привела його до Харківського театру опери та балету ім. М. В. Лисенка. У 1963 р. тут народилася легендарна пара вітчизняного балету Теодор ПОПЕСКУ - Світлана КОЛИВАНОВА. Тривалі роки вони викликали захоплення своєю виконавською майстерністю і глибоким проникненням в образи не лише у харківських театралів. Їх викликали на біс у різних куточках Радянського Союзу та за кордоном.

Т.ПОПЕСКУ пішов із життя на 74-му році 10 березня після тривалої хвороби.