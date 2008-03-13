Бі-Бі-Сі проводить інтерактивну програму про замовчувані факти історії, зокрема, Конотопську битву

Гість у п`ятницю, 14 березня - Галина Ярова, директор Музею гетьманства у Києві.

Розмова з істориком та музеєзнавцем піде про відносини України та Росії, проблеми замовчуваних фактів історії і, зокрема, Конотопську битву.

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http://www.bbc.co.uk/ukrainian/forum/story/2008/03/080313_yarova_friday_oh.shtml

Історична довідка:

Конотопська битва (27 червня — 29 червня 1659 р.) - битва між московським військом і військами Гетьмана Івана Виговського та Кримської Орди біля міста Конотопа сучасної Сумської області. Українське військо гетьмана Виговського в союзі з татарами розбили 150-тисячну армію московського воєводи Трубецького. Подія замовчувалася у радянській історіографії понад 70 років, оскільки суперечила офіційному «міфові» про Переяслав і добровільне приєднання українців до Росії.