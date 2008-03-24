В кабінет Авакова вкинули пляшку
15:21, 24 березня 2008Харьків
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Зловмисник затриманий
Харків. 24 березня. УНІАН. Сьогодні через вікно в кабінет голови Харківської облдержадміністрації було вкинуто пляшку.
Про це повідомило кореспонденту УНІАН джерело в структурах влади.
Пляшка розбила вікно і впала на один із столів, коли в кабінеті знаходився А.АВАКОВ.
Випадок стався невдовзя після того, як з кабінету вишли члени спеціальної комісії Верховної ради України з перевірки діяльності мера Михайла ДОБКІНА та секретаря міськради Геннадія КЕРНЕСА, зазначив співрозмовник агентства.
Зловмисник затриманий. В приміщенні облдержадміністрації у нього з’ясовують, для чого він це зробив.
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