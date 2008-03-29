Експрес зупинили через запах

Харків. 29 березня. УНІАН. Сьогодні о 7 годині 15 хвилин на 245 км. ділянки залізниці «Київ-Харків» у районі станції «Гоголеве» (Полтавська обл.) довелося екстрено зупиняти рух кількох потягів. Серед них і швидкісний експрес, що йшов зі столиці до Харкова, повідомляє Обком.

Причиною став різкий задушливий запах, що розповсюдився в районі залізниці. Першим його відчув машиніст потягу «Київ-Харків», потім це підтвердив і машиніст одного із зустрічних потягів. Було ухвалено рішення всі потяги, що слідували через «забруднену» невідомим газом ділянку шляху, зупинити до з`ясування причини події.

Як повідомляють в кризовому центрі управління з питань надзвичайних ситуацій Полтавської ОДА, причиною події став розлив отруйної рідини (одоранта) на найближчій до місця зупинки потягів станції перекачування газу. Одорант застосовують, додаючи його до складу побутового газу «для запаху». У концентрованому стані це сильно діюча отруйна речовина.

Після усунення причини події рух потягів відновили. Експрес «Київ-Харків» затримався в дорозі на 20 хвилин.