Погода на Великдень

Харків. 25 квітня. УНІАН. У суботу, 26 квітня, в Україні очікується невелика хмарність, без опадів.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер очікується північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-5°, місцями у повітрі 0-2°, вдень 15-20° тепла; на півдні Криму вночі 3-5° тепла, вдень 12-14°.

27-28 квітня - у західних та північних областях мінлива хмарність, переважно без опадів, лише вдень 28 квітня у північних областях невеликий дощ; на решті території хмарно з проясненнями, часом дощі, грози, на півдні місцями сильні дощі. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, у південній частині місцями пориви 15-20 м/. Температура вночі 3-8° тепла, на півдні до 11° (27 квітня в західних та північних областях на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-2°); вдень 10-15° тепла, в західних, 27 квітня і в північних областях 14-19°, на Закарпатті до 21° (в Карпатах вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 4-9° тепла).

29-30 квітня - невеликі, у східних областях помірні дощі, місцями грози. Температура вночі 3-9° тепла, на узбережжі морів до 11°; вдень 10-16°, на Закарпатті, а 30 квітня на півдні країни 16-22°.

У Києві у суботу очікується невелика хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 17-19°.

У Київській області завтра очікується невелика хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-5°, місцями в повітрі 0-2°, вдень 15-20° тепла.

27-28 квітня - мінлива хмарність. 27 квітня без опадів, 28 квітня невеликий дощ (вночі місцями). Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, 27 квітня на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-2°; вдень 27 квітня 14-19° тепла, 28 квітня 10-15°.

29- 30 квітня - невеликий дощ. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 10-16°.