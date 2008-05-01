У Харкові відсвяткували 1 травня

Харків. 1 травня. УНІАН. У першотравневих заходах лівих сил, які сьогодні пройшли у Харкові під гаслами захисту прав трудящих та червоними прапорами, взяло участь від 3 до 5 тисяч осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, протягом першої половини дня в обласному центрі відбулося кілька заходів, які були зорганізовані переважно партійними організаціями КПУ,СПУ, СДПУ(о), ПСПУ, а також Об’єднанням профспілок Харківщини та громадськими організаціями лівого спрямування.

Зокрема, зранку комуністи поклали квіти до пам’ ятника Леніну на майдані Свободи, пройшли ходою по Сумській вулиці до площі Конституції, де відбувся спільний мітинг лівих сил та профспілок. Після цього його учасники неподалік площі Рози Люксембург на березі річки провели маївку у формі народних гулянь з польовою кухнею.

На мітингу оратори,висловили, зокрема, своє ставлення до СОТ, НАТО та УПА, а також говорили про необхідність захисту російської мови.

Представники профспілок у своїх виступах більше уваги зосередили на питаннях економіки, інфляції та цін.

Учасники мітингу ухвалили відповідні резолюції – від політичних сил та окремо від профспілок.

За даними міліції, святкування Дня 1 травня в Харківській області пройшло спокійно, без ексцесів.