На трамвайній зупинці джип насмерть збив 6 людей

У п`ятницю, 2 травня, близько 18.00 на вулиці Полтавський шлях джип «Міцубіші» виїхав на трамвайну зупинку «Вул. Червоноармійська» в районі Південного вокзалу і насмерть збив 6 осіб, серед них, щонайменше, 2 дітей.

Крім того, травмовано кількох людей, яких доправлено до лікарні, повідомив кореспонденту УНІАН начальник управління з питань взаємодії з правоохоронними органами Харківської облдержадміністрації Валерій ЛЮТИЙ.

За його словами, судячи з характеру руху, водій порушив правила руху, рухаючись по трамвайній колії, і, не виключено, що був у нетверезому стані.

Особу водія встановлено, він затриманий і в Леніському райвідділі міліції дає свідчення правоохоронцям, повідомив В.ЛЮТИЙ.

Він зазначив, що 20 років роботи в правоохоронних органах такого випадку, пов’язаного з ДТП, не пригадує.